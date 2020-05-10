AVCILAR'DA LÜKS CİPİ DURDURULAN SÜRÜCÜ: ÇİÇEK DAĞITMAYA ÇIKTIK - Son Dakika

AVCILAR'DA LÜKS CİPİ DURDURULAN SÜRÜCÜ: ÇİÇEK DAĞITMAYA ÇIKTIK

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında durdurulan lüks cipin sürücüsü, elinde izin belgesi olmadığı halde "Çiçek dağıtmaya çıktım" iddiasında bulundu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında durdurulan lüks cipin sürücüsü, elinde izin belgesi olmadığı halde "Çiçek dağıtmaya çıktım" iddiasında bulundu. Sürücüye 3 bin 150 TL ceza kesilirken, cip trafik ekiplerince çekildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Namık Kemal Caddesi'nde oluşturdukları denetim noktasında durdurdukları araç ve yayalara izinleri olup olmadığını kontrol etti. Denetimler sırasında Küçükçekmece 'den Avcılar'a yürüyerek geldiklerini öne süren iki genç, durdurulurken haklarında işlem yapıldı. Bu sırada denetim noktasına 34 ER 8766 plakalı lüks cipi ile gelen Tarık Tekin A., polislere başkasının sürücü belgesini gösterirken "Çiçek dağıtmak için geldim" dedi. Görevliler, lüks cipte çiçek bulunmadığını hatırlatırken, sürücü yanındaki bir iş yerine ait vergi levhasını gösterdi. Yapılan incelemede aracın sürücünün adına da kayıtlı olmadığı belirlendi. Tarık Tekin A.,, telefonla arkadaşlarını aradı. Gelen iki kişi sürücünün, yanlarına yoğun çiçek siparişi için yardım etmeye geldiğini söyledi. Tarık Tekin A'ya Hıfzıssıhha kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150 TL, para cezası kesildi. Ayrıca sürücüye belgesiz araç kullanmak suçundan da ceza kesildi.. Araç da, sürücünün gelip teslim alması koşulu ile trafik ekibi tarafından çekildi ve kendisi de polis merkezine götürülerek hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan Bölge Trafik Ekipleri, Avcılar Köprüsü altında durdurdukları bir kamyonetin fenni muayene süresinin bittiğini belirleyince sürücüsüne 288 TL ceza kesti. - İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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