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Son dakika haberleri! Avcılar'daki lunaparkta ölüm; Hedeflediği üniversiteyi kazandığını göremedi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Avcılar'daki lunaparkta ölüm; Hedeflediği üniversiteyi kazandığını göremedi

31.08.2021 17:57
Son dakika haberleri! Avcılar'daki lunaparkta ölüm; Hedeflediği üniversiteyi kazandığını göremedi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre AVCILAR'da lunaparka giden Zeynep Günay (19), 'Kamikaze' olarak bilinen oyuncakta fenalaştı.

AVCILAR'da lunaparka giden Zeynep Günay (19), 'Kamikaze' olarak bilinen oyuncakta fenalaştı. İddiaya göre geç çağrılan ambulans nedeniyle genç kız kurtarılamadı. Yakınları, lunapark yöneticilerinin kendilerini oyaladığını, sağlık görevlilerine haber vermediğini öne sürerken, Zeynep Günay'ın bugün açıklanan üniversite sonuçlarında hedeflediği bölümü kazandığı ortaya çıktı. Genç kızın ölümünden birkaç dakika önce lunaparkta çekilen görüntüleri acı anı olarak kaldı.

Cihangir Mahallesi'nde oturan Zeynep Günay, yakınları ile birlikte Denizköşkler Mahallesi'ndeki lunaparka gitti.  İddiaya göre, derslerinde oldukça başarılı olan Günay, 'Kamimaze' olarak isimlendirilen oyuncağa bindi. Oyuncaktaki hızın artması ile birlikte fenalaşan Zeynep Günay inmek isterken, yakınları durumu fark ederek görevlilerden bunu durdurmasını istedi. Ancak, görevliler oyuncağı durdurmadı. Israrlar üzerine bir süre sonra durdurulan oyuncaktan alınan Zeynep Günay için ambulans çağrılması istendi. Görevliler, ambulans çağırdıklarını öne sürerek, genç kızı bir sandalyeye oturttu. Ambulansın bir türlü gelmemesi üzerine 112'yi arayan yakınları, ihbarda bulunduktan sonra iddiaya göre, buradan herhangi bir çağrı alınmadığını öğrendi. Gelen ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan genç kızın oyuncaktayken rahatsızlandığı açıklandı. Genç kızın amcası Fatih Günay, görevlilerin kayıtsız davrandıklarını, yeğeninin ihmal sonucu öldüğünü öne sürerek, davacı olduklarını söyledi. Beş çocuğundan kızı Zeynep'i kaybeden acılı baba M. Emin Günay, Beylikdüzü'ndeki mezarlıkta kızını toprağa verdikten sonra taziyeleri kabul ederken, "Bizim canımız yandı, başkalarının yanmasın. Kızım çok başarılıydı, gece gündüz ders çalışırdı. Hedefi iyi psikolog olmaktı. İlk 12 bin arasına girerek, hedeflediği psikoloji bölümünü kazanmıştı. Bu bir ihmal. Biz kadere inanırız. Ancak, gelip, sormadılar bile" diye konuştu.


Cihangir Mahallesi, Üniversite, Ambulans, Kamikaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Avcılar'daki lunaparkta ölüm; Hedeflediği üniversiteyi kazandığını göremedi - Son Dakika


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