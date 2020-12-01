AVCILAR'DA MAHALLE SAKİNLERİ HASTA SOKAK KÖPEĞİ İÇİN SEFERBER OLDU - Son Dakika

AVCILAR'da mahalle sakinlerinin sevip beslediği 'Cesur' ismini verdiği sokak köpeği hastalanarak ayağa kalkamaz hale gelince veteriner çağrıldı.

Merkez Mahallesi'ndeki Öğretmen Hakkı Doğan Parkı'nın çevresinde dolaşan bu bölgede oturanların sevip beslediği, çocukların yanından ayrılmak istemediği 'Cesur' isimli köpek parkta uzun süre hareketsiz kaldı. Hareketsiz haliyle çevredekilerin ilgisini çeken 'Cesur'un üzeri örtüldü, tabaklar dolusu yemek getirildi. Ancak, iki gün geçmesine rağmen sokak köpeği ayağa kalkmadı. Belediyeye ait veteriner müdürlüğüne haber verilmesi üzerine gönderilen ekip, yaşlı köpeği üzerine örtülü örtü ile araca taşıyarak tedavi için rehabilitasyon merkezine götürdü. Burada bir süre bakım altında tutulacak köpeğin daha sonra yine alışkın olduğu bölgeye getirilerek bırakılacağı ifade edildi.