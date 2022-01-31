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AVCILAR'DA MAHALLELER ARASI KAYMIŞTI; BU KEZ ÇATALCA'DA ATLI KAYAK YAPTI - Son Dakika

AVCILAR'DA MAHALLELER ARASI KAYMIŞTI; BU KEZ ÇATALCA'DA ATLI KAYAK YAPTI

31.01.2022 13:44

AVCILAR'da etkili olan kar yağışında iki mahalle arasında kayak yapan beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık bu kez Çatalca'da atlı kayak yaptı.

AVCILAR'da etkili olan kar yağışında iki mahalle arasında kayak yapan beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık bu kez Çatalca'da atlı kayak yaptı.

Beden Eğitimi öğretmeni Fatih Işık, geçen hafta yoğun kar yağışı sırasında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden Firuzköy Mahallesi'ne kayak yaparak gitti. Fatih Işık, o anlara ait kendi kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı ilgi çeken Işık, "Bunun atlı kayak versiyonunu yapayım mı?" diye takipçilerine sormuştu.

Işık, Çatalca'daki Binkılıç Köyü'ne gitti. Kayak kıyafetleri yerine takım elbise giyen Işık, ata bağlı iki ipe tutunarak kayak yaptı. Işık'ın kayak yaptığı anlar bu kez arkadaşı tarafından görüntülendi.

AVCILAR'DA MAHALLELER ARASI KAYMIŞTI; BU KEZ ÇATALCA'DA ATLI KAYAK YAPTI
AVCILAR'DA MAHALLELER ARASI KAYMIŞTI; BU KEZ ÇATALCA'DA ATLI KAYAK YAPTI
AVCILAR'DA MAHALLELER ARASI KAYMIŞTI; BU KEZ ÇATALCA'DA ATLI KAYAK YAPTI
AVCILAR'DA MAHALLELER ARASI KAYMIŞTI; BU KEZ ÇATALCA'DA ATLI KAYAK YAPTI
AVCILAR'DA MAHALLELER ARASI KAYMIŞTI; BU KEZ ÇATALCA'DA ATLI KAYAK YAPTI
AVCILAR'DA MAHALLELER ARASI KAYMIŞTI; BU KEZ ÇATALCA'DA ATLI KAYAK YAPTI
AVCILAR'DA MAHALLELER ARASI KAYMIŞTI; BU KEZ ÇATALCA'DA ATLI KAYAK YAPTI

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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Fatih Işık, Avcılar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA MAHALLELER ARASI KAYMIŞTI; BU KEZ ÇATALCA'DA ATLI KAYAK YAPTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DA MAHALLELER ARASI KAYMIŞTI; BU KEZ ÇATALCA'DA ATLI KAYAK YAPTI - Son Dakika
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