Avcılar'da mahalleyi ayağa kaldıran pompalı tüfekli failler yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da mahalleyi ayağa kaldıran pompalı tüfekli failler yakalandı - Son Dakika

Avcılar'da mahalleyi ayağa kaldıran pompalı tüfekli failler yakalandı

9 dakika önce

Avcılar'da araba bagajından çıkarttıkları uzun namlulu silahlar ile apartmana girerek mahalleyi sokağa döken 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Avcılar'da mahalleyi ayağa kaldıran pompalı tüfekli failler yakalandı, System.String[]

Avcılar'da araba bagajından çıkarttıkları uzun namlulu silahlar ile apartmana girerek mahalleyi sokağa döken 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin, başka bir iş yerinden çaldıkları silahları girdikleri apartmana saklamaya çalıştıkları iddia edildi.


Alınan bilgilere göre, 30 Nisan tarihinde Avcılar'da bir apartman önüne arabayla gelen kimliği belirsiz kişiler, otomobilin bagajından çıkarttıkları bezlere sarılı uzun namlulu silahlar ile binaya girmiş, çevre sakinlerinin olayı fark etmesiyle kaçan şahıslar mahalleliyi sokağa dökmüştü.


Üç gün önce yaşanan hadiseyle ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, yürütülen soruşturma kapsamında bazı delilerle ulaştı.


Polis adım adı iz sürdü


Çevredeki sokak ve caddelerde bulunan bazı güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen emniyet ekipleri, faillerin eşkallerini tespit etmek için uğraşırken olaydan 2 gün önce aynı ilçedeki Üniversite Mahallesinde yaşanan sıra dışı hırsızlık olayı ile bağlantılı olabileceğini değerlendirdi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran içe polisi, 28 Nisan'da korona virüs salgını nedeniyle 45 gündür kapalı tutulan silah satışı yapılan bir iş yerinin deposundan pompalı av tüfekleri çalan hırsızların, Avcılar'da 30 Nisan'da araba bagajından pompalı tüfek çıkarıp apartmana sokan ve mahalleyi sokağa döken 3 şüphelinin aynı kişiler olabileceğini değerlendirdi.


Silahlar, salgın nedeniyle kapalı olan silah deposundan çalınmış


Zanlıların izini takip eden emniyet güçleri, dün Avcılar'da peş peşe operasyon düzenledi. Baskınlarda her iki olaya adı karıştığı belirlenen Muhammet A. (26), Uğurcan S. (22) ve İkram Ahmet B. (26) adlı 3 şüpheli, 28 Nisan'da çalındığı ileri sürülen ve Avcılar'da bir apartmana sokulmak istenen 2 adet pompalı tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Çaldıkları pompalı tüfeklerle yakalandılar


Operasyonda yakalanan şüphelilerin polis sorguları da ortaya çıktı. Faillerden İkram Ahmet A.'nın, 28 Nisan'da korona virüs salgını nedeniyle 45 gündür kapalı tutulan silah satışı yapılan bir iş yerinin deposundan 5 adet pompalı tüfek çaldıklarını itiraf ettiği kaydedildi. A.'nın, av malzemelerinin depolandığı yerden çaldıkları pompalı tüfekleri bırakmak için Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesinde bulunan bir apartmana girdiklerini, apartman sakinlerinin kendilerini fark etmesi üzerine silahları bırakamadan kaçtıklarını ve tüfeklerden ikisini başka bir kişiye sattığını söylediği öğrenildi.


Failler adliyeye sevk edildi


Şüpheli, diğer 3 silahı ise arkadaşlarına verdiğini ifade ettiği belirtildi.


Düzenlenen operasyonla dün yakalanan ve bir günlük gözaltı işleminin ardından 3 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 01:45 Kaynak: İHA

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