Son dakika haberi: Avcılar'da mahsur kalan kedi için gelen itfaiyeye ev sahibi engeli - Son Dakika
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Son dakika haberi: Avcılar'da mahsur kalan kedi için gelen itfaiyeye ev sahibi engeli

27.04.2022 09:31
Son dakika haberi: Avcılar'da mahsur kalan kedi için gelen itfaiyeye ev sahibi engeli

Son dakika gündem haberi... AVCILAR'da bir evin bodrum katındaki havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, ev sahibinin izin vermemesi nedeniyle itfaiye erleri tarafından kurtarılamadı.

AVCILAR'da bir evin bodrum katındaki havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, ev sahibinin izin vermemesi nedeniyle itfaiye erleri tarafından kurtarılamadı.

Gümüşpala Mahallesi Yeni Yuva Sokak'taki binanın bodrum katındaki havalandırma boşluğunda dün bir kedinin mahsur kaldığının bildirmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Aynı zamanda otopark olarak da kullanılan bodrum katına inen itfaiye erleri, buradaki eşyaların arasına saklanan kediyi yakalamaya çalıştı. Bir itfaiye erinin araçtan yakalama aparatını almaya gittiği sırada gelen ev sahibi, duruma tepki gösterdi. Ev sahibinin, özel mülküne girilmesine kimsenin hakkı olmadığını söylemesi üzerine itfaiye erleri kediyi kurtarmadan buradan ayrıldı.


Son dakika haberi: Avcılar'da mahsur kalan kedi için gelen itfaiyeye ev sahibi engeli
Son dakika haberi: Avcılar'da mahsur kalan kedi için gelen itfaiyeye ev sahibi engeli
Son dakika haberi: Avcılar'da mahsur kalan kedi için gelen itfaiyeye ev sahibi engeli
Son dakika haberi: Avcılar'da mahsur kalan kedi için gelen itfaiyeye ev sahibi engeli
Son dakika haberi: Avcılar'da mahsur kalan kedi için gelen itfaiyeye ev sahibi engeli
Son dakika haberi: Avcılar'da mahsur kalan kedi için gelen itfaiyeye ev sahibi engeli
Son dakika haberi: Avcılar'da mahsur kalan kedi için gelen itfaiyeye ev sahibi engeli
Son dakika haberi: Avcılar'da mahsur kalan kedi için gelen itfaiyeye ev sahibi engeli
Son dakika haberi: Avcılar'da mahsur kalan kedi için gelen itfaiyeye ev sahibi engeli
Son dakika haberi: Avcılar'da mahsur kalan kedi için gelen itfaiyeye ev sahibi engeli
Son dakika haberi: Avcılar'da mahsur kalan kedi için gelen itfaiyeye ev sahibi engeli
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Gümüşpala, İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Avcılar'da mahsur kalan kedi için gelen itfaiyeye ev sahibi engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Avcılar'da mahsur kalan kedi için gelen itfaiyeye ev sahibi engeli - Son Dakika
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