Son Dakika | AVCILAR'DA MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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Son Dakika | AVCILAR'DA MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

01.04.2022 10:35

Son dakika habere göre AVCILAR'da bir evin yoldan aşağıda bulunan bahçesinde 2 gün mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.

AVCILAR'da bir evin yoldan aşağıda bulunan bahçesinde 2 gün mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.

Firuzköy Mahallesi'ndeki bir apartmanın kot farkı nedeniyle aşağıda bulunan bahçesinde sahipsiz bir köpek mahsur kaldı. Köpeğin mahsur kaldığı apartmanda oturan Hüseyin Kenan Öztoprak, işten geldiğinde sokaktan yaklaşık 2.5 metre daha aşağıda bulunan bahçedeki köpeği fark etti. Köpeğin kendiliğinden çıkabileceğini düşünerek müdahale etmeyen Öztoprak, ertesi gün köpeğin hala bahçede olduğunu görünce ona yemek bıraktı. Öztoprak, kendisine zarar vermesinden korktuğu için fazla yaklaşmadığı köpeği, iki gün sonra aynı yerde görünce Avcılar Belediyesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede gelen itfaiye erleri, köpeği kucaklayarak evden dışarı çıkardı. Sağlık problemi olmadığı için veterinere götürülmeyen köpek, yakındaki bir arsaya bırakıldı. Görevlilere teşekkür eden Öztoprak, Bahçenin çevresi yüksek duvarlarla kaplı. Önce kendiliğinden gidebileceğini düşündük. Ancak, gitmedi. Yanına fazla yaklaşmadım. İki gün bekledikten sonra itfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar gelip onu götürdüler dedi.

Son Dakika | AVCILAR'DA MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son Dakika | AVCILAR'DA MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son Dakika | AVCILAR'DA MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son Dakika | AVCILAR'DA MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son Dakika | AVCILAR'DA MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | AVCILAR'DA MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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