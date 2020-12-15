Avcılar'da market soygunu - Son Dakika

Avcılar'da market çalışanlarını tehdit eden bir kişi kasadaki parayı alarak kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir markete giren soyguncu çalışanları tehdit etti.
Kasada bulunan yaklaşık 3 bin 500 lirayı alan soyguncu olay yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine, markete polis ekipleri sevk edildi.
Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
- Kaynak: AA
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