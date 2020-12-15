Avcılar'da market soygunu - Son Dakika

Avcılar'da market çalışanlarını tehdit eden bir kişi kasadaki parayı alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir markete giren soyguncu çalışanları tehdit etti.

Kasada bulunan yaklaşık 3 bin 500 lirayı alan soyguncu olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine, markete polis ekipleri sevk edildi.

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.