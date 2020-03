AVCILAR'DA MARKETTE ANNE VE KIZI DARP EDEN SALDIRGAN KAMERADA (Tekrar) - Son Dakika

- Avcılar'da girdiği markette selamının alınmadığını öne süren kişi terör estirdi.

-Market sahibi kadına ve kızına saldıran şüpheli kameralara yansıdı.

Anne ve kızı savcılığa giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,

Avcılar'da market sahibi anne ve 18 yaşındaki genç kız, müşterileri tarafından dakikalar boyunca darp edildi. Şiddet anları marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay 5 Mart Perşembe günü Yeşilkent Mahallesi 'nde bulunan bir markette gerçekleşti. İddiaya göre alışveriş yapmak için markete gelen Sabahattin Ö., selam vermediği için 18 yaşındaki Betül Erdem'le tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız, Sabahattin Ö.'den dükkanı terk etmesini istedi. Bu duruma sinirlenen Sabahattin Ö., 18 yaşındaki kıza tekme-tokat saldırdı. Bu sırada kızını korumak için araya giren anne Leyla Alcan da şiddete uğradı. Hızını alamayan şüpheli, dakikalarca dükkanın içinde anne ve kızı darp etti. Erkeğin şiddetinden kurtulan Betül Erdem kendisini dışarıya attı. Ancak şüpheli, genç kızın peşinden koşup, yakaladığı anda darp etmeye devam etti. Olayın son bulmasının ardından anne ve genç kız savcılığa giderek Sabahattin Ö.'den şikayetçi oldu.

"KIZIMIN VE KENDİ CANIM İÇİN ENDİŞELİYİM"

Şiddet anlarını anlatan anne Leyla Alcan, "Biz Sabahattin Ö'yü tanıyoruz bir yıldan beri müşterimiz bizim. Gelirler bizden alışveriş yaparlar arada sohbet ederiz. Daha önce böyle bir şiddet eğilimiyle karşılaşmadık. Arada bir küfür ettiğinde biz onu ikaz ediyorduk. Fakat o akşam haddini aşarak bize değil de ortaya küfür etmeye başladı. Ben de beyefendi bize mi diyorsunuz dedim. O da hayır ortaya konuşuyorum dedi. Lütfen sözlerine dikkat et benim 18 yaşında bir kızım var dedim. O 'biz Adanalıyız biz güneşe kurşun atıyoruz. Bana karşı saygılı olun kızın da zaten telefonda konuşuyor bana selam bile vermedi. Beni adam yerine koymuyor musunuz' dedi. Kızım da 'laflarına dikkat et, etmiyorsan lütfen dükkanı terk et' dedi. O bir anda sinirlendi ve kızımı tekme tokat dövmeye başladı. Şiddetine dükkanın dışında da devam etti. Kızımı kovalayıp tekrar dövdü. Bugün kamera kayıtlarım olmasaydı belki ben ölecektim. Belki de namus cinayeti diyeceklerdi. Belki kadın yapmasa erkek bunu yapmazdı diyeceklerdi. Ben ölecektim, belki de hakkımı savunamayacaktım. Kızımın ve kendi canım için endişeliyim. Savcılığa gittik suç duyurusunda bulunduk şahıs hala yakalanmadı. Artık kadınların çilesi bitsin." dedi.

"SİZİ ÖLDÜRÜRÜM DİYEREK SALDIRDI"

Yaşadığı şiddet anlarını anlatan Betül Erdem, "5 Mart gecesi Sabahattin Ö. isimli şahıs bizim dükkanımıza gelerek sohbet girişiminde bulundu. Ben telefonumla oynarken 'neden bana selam vermiyorsun, ben Adanalıyım sen bana nasıl selam vermiyorsun? Sen bizi adam yerine koymuyor musun?' diyerek hakaretler savurarak benimle konuştu. Ardından ben de 18 yaşında genç bir kızım lütfen benimle bu şekilde konuşma dedim. O da tekrardan 'ben Adanalıyım siz benimle nasıl böyle konuşursunuz sizi öldürürüm' diyerek ağır hakaretler savurdu. Ben dışarı çıkarken beni saçlarımdan tutup tekme ve yumruk attı. Boğazımı sıktı. Beni çok şiddetli bir şekilde darp etti. Annem beni kurtarmak için araya girdiğinde, annem de darba uğradı. Ben kaçmak isterken beni kovaladı ve kendimi savunamadım. bana bunları yaptığı için ne diyeceğimi bilmiyorum. " dedi.

"ANNEM MELEK GİBİ YETİŞTİ "

Erdem, "Yere düştüğümde saçlarımdan tutarak beni yerden yere savurdu. Boğazımı sıktığında nefessiz kaldım. Dedim ki ben de diğer kadınlar gibi öleceğim herhalde. Diğer kadınlar gibi kurban olacağım dedim. Annem melek gibi yetişti ve beni gerçekten kurtardı. ve beni seni öldüreceğim diyerek tehdit ediyor." diye konuştu.

ANNE VE KIZA ŞİDDET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan anne ve kızın darp edildiği anlar marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Sabahattin Ö.'nün anne ve kıza yumruklar attığı görülüyor. Betül Erdem, kaçmak için dışarıya çıktığı anda, Sabahattin Ö. genç kızın peşinden koşuyor.

