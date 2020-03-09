AVCILAR'DA MARKETTE SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA MARKETTE SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

AVCILAR'DA MARKETTE SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

6 saat önce

Avcılar'da bir marketin yüzleri maskeli kişiler tarafından soyulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

AVCILAR'DA MARKETTE SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA, System.String[]

Avcılar'da bir marketin yüzleri maskeli kişiler tarafından soyulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre soygunda yaklaşık 50 bin lira değerinde ürün çalındı.

Olay, 7 Mart Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında, Yeşilkent Mahallesi G-698 Sokak'ta meydana geldi. Yüzleri maskeli şüpheliler, plakası belirsiz otomobille marketin önüne geldi. Kimliği belirsiz kişiler, marketin kapısındaki kilidi keserek içeriye girdi. İki şüpheli kasada bulunan bir miktar parayla, raflarda duran alkol ve sigara paketlerini alırken, iki kişi de otomobilin içinde bekledi. Şüpheliler iddiaya göre, yaklaşık 50 bin lira değerindeki ürünleri çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Soygun anı marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir otomobilin marketin önüne park ettiği, araçtan inen kişilerin marketin kapısını açmaya çalıştığı görülüyor. Kapıdaki kilidi kırarak içeriye giren yüzleri maskeli iki kişi, raflarda bulunan ürünleri sepetin içine dolduruyor.

"KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ"

Market sahibi Cafer Demir, "Ben 02.30'da dükkandan gitmiştim. Normalde ben burada kalıyordum ilacımı almak için evime gittim. Yarım saat sonra komşumun aramasıyla geldim ancak iş işten geçmişti. Bunlar yüzünden ekmeğimize sahip çıkamıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

Otomobilin marketin önünde durması

Soyguncuların kapıyı zorlaması

2 kişinin alkol ve sigaraları sepete koyması

(AKTÜEL)

Olayın olduğu sokak

Market sahibi ile röp.


- İstanbul
Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:25 Kaynak: DHA
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