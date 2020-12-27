Avcılar'da marketten dönen yaşlı kadının dikkatini dağıtarak dolandırdılar - Son Dakika

AVCILAR'da 2 şüpheli market alışverişinden dönen 76 yaşındaki kadınının dikkatini dağıtarak cüzdanı, cep telefonu ve iki altın yüzüğünü alarak kaçtı. Polis şüphelileri arıyor.

Denizköşkler Mahallesi'nde oturan Birsen Kanat, sokağa çıkma kısıtlama öncesi tek başına yaşadığı evinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yanına pazar arabasını alarak markete gitti. Marketten çıkan Kanat, önünde yürüyen bir kişinin cüzdanını düşürdüğünü görünce onu uyardı. Uyarılan kişi, cüzdanını aldıktan sonra birkaç adım ileride yerde bulduğu bir keseyi alarak, "Teyze ne kadar şanslı bir günündesin" diyerek, bunu kadının yanındaki pazar arabasının içerisine atarken, "Bu burada kalsın" dedi. Birsen Kanat'ı yol kenarındaki otomobillerin arkasına götüren kişi, yaşlı kadın ile sohbet etmeye başladı. Birsen Kanat, daha sonra nasıl dolandırıldığını şöyle anlattı:

"Konuştuğumuz sırada yanımıza biri geldi, 'Ben tefeciyim. İçinde altın bulunan keseyi düşürdüm. 'Bir adam koşarak buradan uzaklaştı mı, onu gördünüz mü?" dedi. Keseyi bulan adam, 'Görmedik' dedi. Adam inanmadı, benim pazar arabasının gözüne koyduğum cep telefonumu, içinde 10 TL kalan cüzdanımı fark ettirmeden aldı. Tefeci olduğunu söyleyen kişi yanımdaki adama 'Düşürdüğüm kesede altınlarım da vardı' dedi. Yanımdaki adam, yüzüğünü çıkarıp gösterirken bana da 'Teyze sen de yüzüğünü göster' dedi. Bana ne olduysa çıkarıp iki elimdeki yüzüğümü ona verdim. Bunu alıp birkaç dakika içerisinde ikisi de hızla uzaklaştı. Eve döndüm. Arabadaki telefon ve cüzdanımın çalındığını evde anladım. İki altın yüzüğümü de alıp kaçtılar. Pazar arabasında içinde sahte altın ve sahte döviz bulunan keseyi buldum. Bunlar dolandırıcı. Allah'tan kolumdaki bilezikleri fark etmediler. Yoksa onlar da giderdi."

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının teslim ettiği, kendisini dolandıranların pazar arabasına bıraktığı kırmızı kese içerisinde bulunan 'Geçersizdir' yazısı bulunan 100'lük 39 sahte ABD doları, yine sahte bir bilezik, 3 çeyrek altın ve bir yüzüğü incelenmek üzere el koydu. Polis, özellikle yaşlıları benzer yöntemle dolandıran bu iki kişinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.