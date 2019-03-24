Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Marketten Hırsızlık

Avcılar'da Marketten Hırsızlık

55 dakika önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHAAvcılar'da bir markete gelen yüzleri maskeli 3 kişi, marketin kapı kilidini kırıp içeriye girdi.

Avcılar'da Marketten Hırsızlık, System.String[]
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Avcılar'da bir markete gelen yüzleri maskeli 3 kişi, marketin kapı kilidini kırıp içeriye girdi. Şüphelileri, reyonlarda bulunan alkol şişelerini çuvala koyarak kayıplara karıştı. Hırsızlık sonrası polis ekipleri olay yerinde detaylı çalışma yaptı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

 

Olay Avcılar, Denizköşkler Mahallesinde gece saat 04: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dündar Sokak girişinde bulunan markete plakası alınamayan bir araçla gelen yüzleri maskeli 3 kişi, önce kapı kilidini kırdılar. Demir kapıyı yerinden söken şüphelileri bu sefer de cam kapıyı kırarak içeri girdi. Şüpheliler, reyonlarda bulunan alkol şişelerini beraberinde getirdikleri çuvala koyup geldikleri araçla kaçtılar. Şüphelilerin içeriye girdiğini gören yan tarafta bulunan bir iş yerinin güvenlik görevlisi, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, marketin içinde olay yeri çalışması yaparak, parmak izi aradı. Markete ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alınırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin hırsızlık ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:17 Kaynak: DHA

Polis, Avcılar, Güncel
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