AVCILAR'DA MAZGALA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI - Son Dakika
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AVCILAR'DA MAZGALA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI

30.04.2022 11:41

AVCILAR'da yuvasının yanındaki havalandırma boşluğunun mazgalına düşen yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'da yuvasının yanındaki havalandırma boşluğunun mazgalına düşen yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki Selçuk Kalfa'nın iş yeri önündeki karton yuvasında baktığı yavru kedi yandaki havalandırma boşluğunun mazgalları arasından düştü. Kalfa, yavru kediyi çıkarmak istemesine rağmen sonuç alamayınca itfaiyeyi aradı. Gelen itfaiye erleri mazgalların arasından hayvan yakalama aparatını geçirerek minik kediyi çıkardı. İtfaiye erlerinin uyarısı üzerine kedinin yeniden düşmemesi için ızgaralar karton ile kapatıldı. Selçuk Kalfa, "Annesi 4 yavru doğurdu. 3 tanesi ve anneleri çevredeki tanıdıklarımız tarafından sahiplenildi. Biz de bu yavru kediye yuvasında bakıyorduk. Düştüğü mazgaldan çıkaramayınca itfaiyeyi aradık" dedi.

AVCILAR'DA MAZGALA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI
AVCILAR'DA MAZGALA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI
AVCILAR'DA MAZGALA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI
AVCILAR'DA MAZGALA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI
AVCILAR'DA MAZGALA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI
AVCILAR'DA MAZGALA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI
AVCILAR'DA MAZGALA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI
AVCILAR'DA MAZGALA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI
AVCILAR'DA MAZGALA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI
AVCILAR'DA MAZGALA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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