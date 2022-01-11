AVCILAR'da bir binanın önündeki mazgala girdikten sonra çıkamayan yavru kedi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.
Gümüşpala Mahallesi'ndeki Rıza Bey Sokak'ta bulunan bir binanın önündeki mazgala girdikten sonra çıkamayan yavru kedi sürekli miyavlamaya başladı. Yoldan geçenler sesin mazgalda mahsur kalan yavru kediden geldiğini belirledi. Yavru kediyi çıkaramayan çevredekiler dün akşam saatlerinde itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi kazma ile mazgalların aralayarak yavru kediye ulaşmaya çalıştı. Kısa sürede demir parmaklıklar açılırken yavru kedi çıkarıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... AVCILAR'DA MAZGALA SIKIŞAN YAVRU KEDİ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI - Son Dakika