Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Meşrubat Yüklü Kamyon Devrildi

Avcılar'da Meşrubat Yüklü Kamyon Devrildi

50 dakika önce

Avcılar'da meşrubat yüklü kamyon devrildi.

Avcılar'da Meşrubat Yüklü Kamyon Devrildi, System.String[]


Avcılar'da meşrubat yüklü kamyon devrildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. 

Kaza sabah saatlerinde Petrol Ofisi Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 DN 5715 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Devrilen kamyondaki meşrubatlar yola saçılırken, kazada yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle cadde trafiğinde yoğunluk oluştu. Daha sonra olay yerine gelen vinç yardımıyla kamyon yoldan kaldırıldı. 

Görüntü dökümü:

----------------

-Kaza yerinden görüntü

-Devrilen kamyondan görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Trafikten görüntü

-Meşrubatlardan görüntü

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:04 Kaynak: DHA

Petrol Ofisi, Sabah, Avcılar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Aylık Bebeğin Ölümüne Yol Açan Ünlü Şarkıcı İçin 15 Yıl Hapis Cezası İstendi Takım Elbiseyle Simit Satıyor! Bu Simitçiyi Gören Takdir Ediyor

Cem Özer, Setinde Kaza Geçirdiği Sinan Çetin'e Ateş Püskürdü: Onun Zorlamasıyla Ayağımı Kırdım Antalya'da Denizi Kirleten Gemiye 799 Bin Lira Ceza
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 11:54:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Meşrubat Yüklü Kamyon Devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]