Avcılar'da Meşrubat Yüklü Kamyon Devrildi
50 dakika önce
Avcılar'da meşrubat yüklü kamyon devrildi.
Avcılar
'da meşrubat yüklü kamyon devrildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza sabah saatlerinde Petrol Ofisi
Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 DN 5715 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Devrilen kamyondaki meşrubatlar yola saçılırken, kazada yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle cadde trafiğinde yoğunluk oluştu. Daha sonra olay yerine gelen vinç yardımıyla kamyon yoldan kaldırıldı.
Görüntü dökümü:
----------------
-Kaza yerinden görüntü
-Devrilen kamyondan görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Trafikten görüntü
-Meşrubatlardan görüntü
-Genel ve detaylar - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:04 Kaynak: DHA
3 Aylık Bebeğin Ölümüne Yol Açan Ünlü Şarkıcı İçin 15 Yıl Hapis Cezası İstendi
Takım Elbiseyle Simit Satıyor! Bu Simitçiyi Gören Takdir Ediyor
Cem Özer, Setinde Kaza Geçirdiği Sinan Çetin'e Ateş Püskürdü: Onun Zorlamasıyla Ayağımı Kırdım
Antalya'da Denizi Kirleten Gemiye 799 Bin Lira Ceza