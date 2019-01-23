Avcılar'da Meşrubat Yüklü Kamyonet Devrildi
2 saat önce
Avcılar'da meşrubat yüklü kamyonetin devrilmesi nedeniyle trafik aksadı.
Avcılar
'da meşrubat yüklü kamyonetin devrilmesi nedeniyle trafik aksadı.
Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait 34 DN 5715 plakalı kamyonet, Petrol Ofisi
Caddesi'nde kasisten geçerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.
Yan yatan kamyonetin sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, kamyonet kasasından çevreye saçılan meşrubatlar zarar gördü. Bölgeye gelen firma çalışanları şişesi sağlam meşrubatları kasalarla farklı kamyonete taşındı. Polis
bölgede çalışma yaparken, gelen çekicinin küçük olması sebebiyle kamyonet yoldan kaldırılamadı. İki yönlü yolda trafik, kaza dolayısıyla sağ şeritten ilerliyor.
Yaklaşık 3 saattir sağ şeridi kapatan kamyonetin olay yerinden kaldırılması için kasadaki yükün tamamen boşaltılması ve kamyoneti taşıyabilecek büyüklükte çekicinin gelmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:46 Kaynak: AA
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