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Avcılar'da metrobüs üst geçidinde seyyar satıcıların yumruk yumruğa kavgası kamerada - Son Dakika

Avcılar'da metrobüs üst geçidinde seyyar satıcıların yumruk yumruğa kavgası kamerada

19.09.2021 10:07

Avcılar'da metrobüs üst geçidinde seyyar satıcılar arasında kavga çıktı.

Avcılar'da metrobüs üst geçidinde seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Çıkan kavga bir cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, çevredeki vatandaşların kavgayı izledikten sonra ayırmaları dikkat çekti.

Olay, dün öğlen saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Metrobüs üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üst geçitte çalışan iki seyyar satıcı arasında 'yerimi aldın' meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iki seyyar satıcı yumruk yumruğa birbirlerine vurdu. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, kavganın ilk anlarında çevredeki diğer vatandaşların da olayı izlemesi dikkat çekti.

Avcılar'da metrobüs üst geçidinde seyyar satıcıların yumruk yumruğa kavgası kamerada
Avcılar'da metrobüs üst geçidinde seyyar satıcıların yumruk yumruğa kavgası kamerada
Avcılar'da metrobüs üst geçidinde seyyar satıcıların yumruk yumruğa kavgası kamerada

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da metrobüs üst geçidinde seyyar satıcıların yumruk yumruğa kavgası kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da metrobüs üst geçidinde seyyar satıcıların yumruk yumruğa kavgası kamerada - Son Dakika
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