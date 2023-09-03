Avcılar'da metruk bina yangın çıktı: 3 ölü - Son Dakika

Avcılar'da metruk bina yangın çıktı: 3 ölü

Son Güncelleme: 03.09.2023 21:15

Avcılar'da bulunan metruk bir binada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Polis, çevrede yaşayan evsiz 4 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Avcılar'da, metruk bir binada çıkan yangında 3 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

Avcılar'da metruk binada yangın çıktı: 3 ölü, 1 yaralı

METRUK BİNADA YANGIN ÇIKTI

Mustafa Kemal Mahallesi Kayabaşı Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın alt katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Avcılar'da metruk binada yangın çıktı: 3 ölü, 1 yaralı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangının söndürüldüğü binada soğutma çalışması devam ediyor. Yanan binada bulunduğu belirlenen 4 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiği 1'inin ise yaralandığı öğrenildi.

Avcılar'da metruk binada yangın çıktı: 3 ölü, 1 yaralı

EVSİZ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, binanın çevresinde yaşayan evsiz 4 kişiyi gözaltına aldı. Yanan binanın bodrumunda başkalarının da olması ihtimaline karşı itfaiye ekipleri arama çalışmasını sürdürüyor.

Avcılar'da metruk binada yangın çıktı: 3 ölü, 1 yaralı
Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Avcılar'da metruk bina yangın çıktı: 3 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da metruk bina yangın çıktı: 3 ölü - Son Dakika
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