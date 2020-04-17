AVCILAR'DA MEYDAN VE PAZARDA POLİS DENETİMİ - Son Dakika

Avcılar'da birkaç gün öncesine kadar kalabalığın eksik olmadığı Marmara Caddesi'ndeki bankların kaldırılmasının ardından süs havuzlarının etrafı kırmızı şerit ile kapatıldı. Semt pazarlarında da sıkı denetim yapılarak, sosyal mesafeye uyulması için sık sık uyarılarda bulunuldu.

Avcılar'da semt pazarları ve Marmara Caddesi'nde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tüm uyarılara rağmen hafta içerisinde bir türlü boş kalmayan Marmara Caddesi'ndeki bankları kaldıran Avcılar Belediyesi'nin zabıta memurları ile denetimlerini yoğunlaştırdı. Caddedeki süs havuzunun kenarına oturanlar olabileceği göz önüne alınarak buraya da kırmızı şerit çekildi. Gün boyu, polisler caddede denetim yaparken, yayaların ateşlerini ölçtü, maske takmalarını istedi, zorunlu olmadıkça kimsenin evlerinden çıkmaması gerektiğine dair uyarılarda bulundu. Zabıta da, polislere eşlik etti. Kimlik kontrollerinde 65 yaş üstünde oldukları belirlenen maaşlarını çekmek için çıktıklarını belirten bir çift de evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı. Öğleye kadar havuz kenarında oturmak isteyen veya yaş sınırına takılan 20 kişiye cezai işlem uygulandı.

PAZARDA SOSYAL MESAFE UYARILARIAvcılar'daki Mustafakemal Paşa'da kurulan semt pazarında da denetim yapıldı. Pazara maskesiz kimse alınmazken, ara sokaklardan pazara girdikleri tespit edilenlere de önce uyarı yapıldı, ardından maske verildi. Ürünlerin seçilmemesi konusunda uyarı yapıldı.