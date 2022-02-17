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AVCILAR'DA MEYVE SUYU KUTUSUNDA SAKLANAN UYUŞTURUCU BULUNDU - Son Dakika

AVCILAR'DA MEYVE SUYU KUTUSUNDA SAKLANAN UYUŞTURUCU BULUNDU

17.02.2022 14:16

AVCILAR'da düzenlenen operasyonda iki meyve suyu kutusuna saklanan 340 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

AVCILAR'da düzenlenen operasyonda iki meyve suyu kutusuna saklanan 340 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adli makamlarca serbest bırakılırken, 2'si tutuklandı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizköşkler Mahallesi'nde 8 Şubat Salı günü saat 01.15 sıralarında sokak satıcısı-torbacı olarak tabir edilen şüphelilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler denetim sırasında şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu Şüphelilerden biri kaçtı, ancak ekipler kısa süreli bir kovalamanın ardından yakaladı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen H.A.C. ve H.M. isimli 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Şüphelilerin uyuşturucuyu temin ettikleri adres ve kişilerin tespiti için kapsamlı çalışma başlatıldı.

Ekipler, Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir adreste E.R. ve L.E. adlı 2 kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Belirlenen adrese yapılan baskın sonucunda E.R. ve L.E. adlı kadın yakalandı. Adreste yapılan aramalarda; 2 meyve suyu kutusu içerisinde basılı vaziyette 340 gram yeşil renkli uyuşturucu madde, çeşitli ebatlarda kutular içerisine gizlenmiş beyaz ve kahverengi renklerde 326 gram ağırlığında kristal Uyuşturucu madde, 34 gram ağırlığında 33 uyuşturucu hap; 2 uyuşturucu içmede kullanılan gereç ve 1 hassas terazi ele geçirildi. H.A.C. ve H.M. adli makamlarca serbest bırakılırken E.R. ve L.E. ise tutuklandı.

AVCILAR'DA MEYVE SUYU KUTUSUNDA SAKLANAN UYUŞTURUCU BULUNDU
AVCILAR'DA MEYVE SUYU KUTUSUNDA SAKLANAN UYUŞTURUCU BULUNDU
AVCILAR'DA MEYVE SUYU KUTUSUNDA SAKLANAN UYUŞTURUCU BULUNDU

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Avcılar, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA MEYVE SUYU KUTUSUNDA SAKLANAN UYUŞTURUCU BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DA MEYVE SUYU KUTUSUNDA SAKLANAN UYUŞTURUCU BULUNDU - Son Dakika
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