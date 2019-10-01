Son Dakika Haberleri: Avcılar'da midibüs kazası
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Avcılar'da midibüs kazası

56 dakika önce

Avcılar yan yolda yolcu midibüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu, araçta bulunan 3 yolcu hafif yaralandı.

Avcılar yan yolda yolcu midibüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu, araçta bulunan 3 yolcu hafif yaralandı.

Yenibosna-Kıraç seferini yapan yolcu midibüsü, Avcılar D 100 karayolu yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun ortasındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri hafif yaralanan 3 yolcuyu hastaneye sevk ederken, kazanın yaşandığı yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Avcılar'da midibüs kazası

Yenibosna, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:09 Kaynak: AA
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