Avcılar'da midibüs kazası
56 dakika önce
Avcılar yan yolda yolcu midibüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu, araçta bulunan 3 yolcu hafif yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:09 Kaynak: AA
Avcılar yan yolda yolcu midibüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu, araçta bulunan 3 yolcu hafif yaralandı.
Yenibosna-Kıraç seferini yapan yolcu midibüsü, Avcılar D 100 karayolu yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun ortasındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.
Sağlık ekipleri hafif yaralanan 3 yolcuyu hastaneye sevk ederken, kazanın yaşandığı yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.
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