Avcılar'da mimari ve kent estetiği çalıştayı - Son Dakika

Avcılar'da mimari ve kent estetiği çalıştayı

13.03.2021 13:54
Avcılar'da mimari ve kent estetiği çalıştayı, System.String[]

Avcılar Belediyesinin "Avcılar2029" hedefiyle düzenlediği çalıştaylara bir yenisi daha eklendi.

Avcılar Belediyesinin "Avcılar2029" hedefiyle düzenlediği çalıştaylara bir yenisi daha eklendi. Çalıştay dizin 6.'sı olan 'Mimari ve Kent Estetiği' başlığı ile düzenlenen çalıştay, konunun uzmanı birçok, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Avcılar Belediyesinin, kent kimliği oluşumunda mimari alanda yapılabilecekleri belirlemek amacıyla düzenlediği çalıştay sona erdi. Çevrim içi olarak düzenlenen çalıştay da, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin çabalarıyla ilçede başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarını halkla beraber ve kent kimliği ve kent estetiğine uyumlu şekilde yürütebilmenin yolları konuşuldu.

Geniş katılımla gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli yaptı. Konuşmasında "Hayat Kurtarma Hareketi" kapsamında Avcılar'da başlattığı riskli binaların güvenli binalara dönüşümü çalışmalarından bahseden Hançerli, sözlerini şöyle sürdürdü; " Geçtiğimiz yıl Avcılar'da 700 bina kentsel dönüşüme girdi. Bu yıl da bin binanın kentsel dönüşüm sürecine girmesini hedefliyoruz. Bu dönüşüm plansız ve kendi başına bir dönüşüm değil. Şimdiden bu dönüşümün prensiplerini öngörüp belirleyerek geleceğin kentini nasıl oluşturabilirizi konuşmak istiyoruz" dedi.

Hançerli, "Depreme, etkilerini hissettiğimiz iklim krizine karşı dayanıksız binalar yerlerini geleceğin Avcılar'ına bırakıyor. Yakın tehdit ve tehlikelere karşı dayanıklı bir kent oluşturulurken, insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesini de atlamamak gerekiyor. Kentlerimizin, semtlerimizin, mahallelerimizin bir kimliği var. Biz bu kimliği koruyarak, kent yaşamından keyif alan, burada yaşayanların mutlu olmasını merkeze koyan bir anlayışla çalışmalarımızı yürütmek istiyoruz. Bu nedenle söz veriyorum bu çalıştayda konuşulanlar burada kalmayacak. Ben ve arkadaşlarım burada konuşulanları hayata geçirmek için çalışacağız" dedi.

Çalıştayda şu gündem maddeleri değerlendirildi:

"Avcılar'da Kentsel Dönüşüm süreci, dünü, bugünü ve gelecek hedefleri, Kentsel Dönüşüm sürecinin Kentsel Tasarım Sürecine Evrilmesi ve Kent Dokusunun oluşturulması sürecinde yol haritası ne olmalıdır?, Serbest Piyasa koşullarında İnşaat İşverenleri ve tasarımcı yaklaşımları ve beklentileri nelerdir?, Cephe tasarımlarının değerlendirme süreçleri nasıl olmalıdır?, Estetik Kurulunun çalışma ve değerlendirme sınırları nereler olmalıdır?, Mimari tasarım süreçlerinde cephe tasarımı yaklaşımlarında malzeme kullanımı ve yakın çevresi ilişkisi nasıl olmalıdır?, Tabela, Yol ve Tretuvar Kaplama seçimleri, Ağaç Varlığı estetik ve kent kimliği açısından nasıl değerlendirilmelidir?, Cephelerde Malzeme ve Renk kullanımları ile sokak ve caddelerde ki ağaç varlığının yapı fiziği açısından irdelenmesi ve tasarım standartları içerisinde tanımlanması nasıl olmalıdır?, Kentsel Tasarım Rehberi içerisinde hangi standartlar ile sınırlı kalınmalıdır?" - İSTANBUL

Avcılar'da mimari ve kent estetiği çalıştayı

Turan Hançerli, geri dönüşüm, Estetik, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da mimari ve kent estetiği çalıştayı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti 22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi İstanbul'da yabancı uyruklu grubun döner bıçaklı kavgası! Ortalık savaş alanına döndü Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti! Ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı 9.5 santimetrelik aort anevrizmasını gören doktorun tepkisi, "Karnında bomba taşıyorsun" oldu Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı
Fenerbahçe, Norveçli golcü Joshua King'i takibe aldı Fenerbahçe, Norveçli golcü Joshua King'i takibe aldı         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesini kaybeden Süleyman Soylu'ya başsağlığı diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesini kaybeden Süleyman Soylu'ya başsağlığı diledi         
13:31
ABD'den Los Angeles FC, Fernando Muslera'yı kadrosuna katmak istiyor ABD'den Los Angeles FC, Fernando Muslera'yı kadrosuna katmak istiyor         
13:24
Kadınların erkek kavgası! Kadınların erkek kavgası! "Sevgilimle nasıl ilişki yaşarsın?" deyip ev bastı         
12:50
10 gün önce anne olan Ezo Sunal ve Kemal Sunal koronavirüse yakalandı 10 gün önce anne olan Ezo Sunal ve Kemal Sunal koronavirüse yakalandı         
12:18
İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek         
12:14
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı         
10:38
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak         
09:56
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım         
09:04
Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 14:09:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'da mimari ve kent estetiği çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei