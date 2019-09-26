Avcılar'da minarenin devrilme anı kamerada
1 saat önce
İstanbul DHA Avcılar'da minarenin yıkılmasına ait görüntüler ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:36 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Avcılar'da minarenin yıkılmasına ait görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Avcılar'da bir minare yıkıldı. Yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Yıkılma anı
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