Son Dakika Haberleri: Avcılar'da minarenin devrilme anı kamerada
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Avcılar'da minarenin devrilme anı kamerada

1 saat önce

İstanbul DHA Avcılar'da minarenin yıkılmasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Avcılar'da minarenin devrilme anı kamerada, System.String[]

İstanbul DHA
Avcılar'da minarenin yıkılmasına ait görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında  Avcılar'da bir minare yıkıldı. Yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Yıkılma anı


İstanbul, Avcılar, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:36 Kaynak: DHA
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