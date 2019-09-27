Avcılar'da minarenin yıkılan parçası kaldırıldı
1 saat önce
Avcılar'da deprem sırasında yıkılan minarenin parçası kaldırıldı.
Avcılar Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:44 Kaynak: DHA
'da deprem sırasında yıkılan minarenin parçası kaldırıldı. İstanbul
'da dün saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avcılar da depremin en çok hissedildiği yerlerden biri oldu. Depremde Avcılar merkezde bulunan ve 1977 yılında yapılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minarelerinden birisinin üst kısmı yıkıldı. Minareden kopan parça camiinin bahçesine düştü. Yapılan incelemelerde diğer minarede de çatlaklar olduğu tespit edilirken, cami cemaatinin depremden 20 dakika önce camiden ayrıldığı öğrenildi. Minareden kopan parça dün akşam ekipler tarafından kaldırıldı. AFAD
yetkilileri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ekipleri burada hasar tespit çalışması yaptı. Camideki çalışmalar devam ediyor.
Görüntü Dökümü
--------------------------------
Minare detayı
Minarenin üzerine devrildiği tente detayı
Bahçede molozların kaldırıldığı yer detayı
Duvar çatlaması detayı
Muhabir anonsu ( Ali ABLAY )
Genel ve detay
- İstanbul
Nihat Hatipoğlu'nun depremden korunma duası sosyal medyada gündem oldu Bakan Dönmez: Doğal gaz fiyatlarında kısa vadede değişiklik olmayacak İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden 'hasarlı bina' eylemi: Oturma eylemi başlattılar Uzman uyardı: Deprem gibi kriz anlarında telefon görüşmesi yerine mesajlaşmayı tercih edin