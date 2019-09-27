Son Dakika Haberleri: Avcılar'da minarenin yıkılan parçası kaldırıldı
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Avcılar'da minarenin yıkılan parçası kaldırıldı

1 saat önce

Avcılar'da deprem sırasında yıkılan minarenin parçası kaldırıldı.

Avcılar'da minarenin yıkılan parçası kaldırıldı, System.String[]

Avcılar'da deprem sırasında yıkılan minarenin parçası kaldırıldı.

İstanbul'da dün saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avcılar da depremin en çok hissedildiği yerlerden biri oldu. Depremde Avcılar merkezde bulunan ve 1977 yılında yapılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minarelerinden birisinin üst kısmı yıkıldı. Minareden kopan parça camiinin bahçesine düştü. Yapılan incelemelerde diğer minarede de çatlaklar olduğu tespit edilirken, cami cemaatinin depremden 20 dakika önce camiden ayrıldığı öğrenildi. Minareden kopan parça dün akşam ekipler tarafından kaldırıldı. AFAD yetkilileri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri burada hasar tespit çalışması yaptı. Camideki çalışmalar devam ediyor.

- İstanbul

İstanbul, Avcılar, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:45 Kaynak: DHA
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