Son Dakika Haberleri: Avcılar'da minaresi çöken cami havadan görüntülendi
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Avcılar'da minaresi çöken cami havadan görüntülendi

2 saat önce

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Avcılar'da yıkılan caminin minaresi havadan görüntülendi.

Avcılar'da minaresi çöken cami havadan görüntülendi, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Avcılar'da yıkılan caminin minaresi havadan görüntülendi.


İstanbul'da 5,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Avcılar'da bir caminin minaresi deprem nedeniyle yıkılmıştı. Yıkım sonrası alan havadan görüntülendi. Görüntülerde, minarenin sadece bir bölümün yıkıldığı görülüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:35 Kaynak: İHA
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