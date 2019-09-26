Avcılar'da minaresi çöken cami havadan görüntülendi
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İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Avcılar'da yıkılan caminin minaresi havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:40 Kaynak: İHA
İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Avcılar'da yıkılan caminin minaresi havadan görüntülendi.
İstanbul'da 5,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Avcılar'da bir caminin minaresi deprem nedeniyle yıkılmıştı. Yıkım sonrası alan havadan görüntülendi. Görüntülerde, minarenin sadece bir bölümün yıkıldığı görülüyor.
(Erdal Can İçelli/İHA)
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