Son Dakika Haberleri: Avcılar'da minaresi yıkılan cami mühürlendi
Son Dakika Güncel Haber

Avcılar'da minaresi yıkılan cami mühürlendi

15 dakika önce

AVCILAR Merkez Mahallesi'nde D-100 karayolunun yan yolunda bulunan ve minaresinin bir bölümü yıkılan 39 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez camii mühürlendi.

Avcılar'da minaresi yıkılan cami mühürlendi, System.String[]

AVCILAR Merkez Mahallesi'nde D-100 karayolunun yan yolunda bulunan ve minaresinin bir bölümü yıkılan  39 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez camii mühürlendi.

Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin külah bölümü Silivri'de meydana gelen ve Avcılar'da da şiddetli biçimde hissedilen depremde yıkıldı.  Şans eseri ölen veya yaralanan olmayan olaydan sonra bölgede inceleme yapıldı. Minare enkaza kaldırılırken, bahçesinde Avcılar Müftülüğü hizmet binası ve Kuran kursu bulunan cami, Avcılar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin incelemesi ardından mühürlendi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlileri caminin mühürlendiğinden habersiz Cuma namazını kılmaya gelenleri Merkez Camii'ne yönlendirdi. Avcılar Müftüsü Bekir Derin,  "Gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Çok şükür can kaybı olmadı. Caminin bir süreliğine ibadete kapatılması kararlaştırıldı. Yapı ve minare incelenecek. Teknik inceleme ardından belki minarenin kalan bölümü kontrollü yıkılacak. Cami ile ilgili karar daha sonra verilecek" dedi.

Silivri, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dün yaşanan depremde Avcılar'daki minarenin yıkılma anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: En çok korktuğumuz yer Fatih ilçesi Şarkıcı Çelik, depremde minaresi yıkılan caminin fotoğrafının altına düştüğü notla dikkat çekti "Çocuğum hasta kusura bakmayın" dedi, bankayı soydu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:09:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'da minaresi yıkılan cami mühürlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]