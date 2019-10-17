Son Dakika Haberleri: Avcılar'da minaresi yıkılan caminin diğer minaresinin de sökümüne başlandı
Son Dakika Güncel Avcılar'da minaresi yıkılan caminin diğer minaresinin de sökümüne başlandı

Avcılar'da minaresi yıkılan caminin diğer minaresinin de sökümüne başlandı

1 saat önce

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Avcılar'da 2 minareli caminin bir minaresi yıkılmıştı.

Avcılar'da minaresi yıkılan caminin diğer minaresinin de sökümüne başlandı, System.String[]

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Avcılar'da 2 minareli caminin bir minaresi yıkılmıştı. Yıkılan minare geçtiğimiz hafta sonu sökülürken, ikinci minare ise dev vinç yardımıyla bugün sökülmeye başlandı. Ekiplerin çalışması ise havadan görüntülendi.


26 Eylül Günü Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde Avcılar'da Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin 2 minaresinden birisinin bir kısmı yıkılmıştı. Yıkılan minarenin söküm işlemleri geçtiğimiz cumartesi ve pazar günü dev vinç yardımı ile tamamlandı. İbadete kapalı olan caminin ikinci minaresi de bugün ekipler tarafından sökülmeye başlandı. Minarenin ucundaki hilali ilk olarak yıkan ekipler, çalışmalarına devam ediyor. Çevrede yaya geçişi ve araç geçişi için yollar kapatılırken çalışmaların gün boyu devam etmesi bekleniyor.


Ekiplerin çalışması drone ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

Silivri, Avcılar, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:53 Kaynak: İHA
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