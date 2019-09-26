Son Dakika Haberleri: Avcılar'da minaresi yıkılan caminin önünde böyle namaz kıldı
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Avcılar'da minaresi yıkılan caminin önünde böyle namaz kıldı

1 saat önce

Avcılar'da minaresi yıkılan caminin önünde böyle namaz kıldıİSTANBUL - Avcılar'da minaresi yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii kapalı olduğu için yaşlı bir vatandaş önünde bulunan çimlik alanda namaz kıldı.

Avcılar'da minaresi yıkılan caminin önünde böyle namaz kıldı

İSTANBUL - Avcılar'da minaresi yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii kapalı olduğu için yaşlı bir vatandaş önünde bulunan çimlik alanda namaz kıldı. Yaşanan anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Yaşanan son depremin ardından Avcılar'da bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi yıkılmıştı. Yıkılan minarenin etrafında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Olayla ilgili yapılan incelemeler sürerken bir vatandaş yıkım nedeniyle kapanan caminin önündeki çimlik alanda namaz kıldı. Vatandaşın ibadetini gerçekleştirdiği o anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi.

Avcılar'da minaresi yıkılan caminin önünde böyle namaz kıldı

Avcılar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:18 Kaynak: İHA
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