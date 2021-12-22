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Avcılar'da alev topuna dönen minibüs ağaca çarparak durdu - Son Dakika

Avcılar'da alev topuna dönen minibüs ağaca çarparak durdu

22.12.2021 15:57

Avcılar'da alev topuna dönen minibüs ağaca çarparak durdu Avcılar'da alev topuna dönen minibüs, ağaca çarparak durdu.

Avcılar'da alev topuna dönen minibüs ağaca çarparak durdu

İSTANBUL - Avcılar'da alev topuna dönen minibüs, ağaca çarparak durdu.

Edinilen bilgilere göre olay Firuzköy Mahallesi Korutürk Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki minibüsün sürücüsü, araçtan dumanlar çıktığını görünce hemen kenara çekti. Araçta inen sürücü yangına müdahale etmeye çalışırken, minibüs birden alev topuna döndü. Yanarken hareket etmeye başlayan minibüs, bir ağaca çarparak durdu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Avcılar'da alev topuna dönen minibüs ağaca çarparak durdu
Avcılar'da alev topuna dönen minibüs ağaca çarparak durdu
Avcılar'da alev topuna dönen minibüs ağaca çarparak durdu
Avcılar'da alev topuna dönen minibüs ağaca çarparak durdu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Firuzköy Mahallesi, Avcılar, Minibüs, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da alev topuna dönen minibüs ağaca çarparak durdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da alev topuna dönen minibüs ağaca çarparak durdu - Son Dakika
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