Avcılar'da minibüs, motosikletliye çarptı - Son Dakika

AVCILAR'da minibüsün çarptığı motosikletli yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. 34 LAM 246 plakalı minibüsün sürücüsü kavşağa çıkarken, hızla gelen kasksız motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletliyi bir polis memuru, 112 Acil ve trafik ekibine haber verdi. Gelen 112 görevlileri, yaralı motosikletliyi Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırarak, tedavi altına aldı. Alkolsüz olduğu belirlenen minibüs sürücüsü ile ilgili soruşturmaya başlandı. Bölgede temizlik yapan bir kadın belediye işçisi, yoldaki araç parçalarını süpürürken iki araç da çekici ile kaldırıldı.