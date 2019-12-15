Avcılar'da minibüs, motosikletliye çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da minibüs, motosikletliye çarptı - Son Dakika

Avcılar'da minibüs, motosikletliye çarptı

7 saat önce

AVCILAR'da minibüsün çarptığı motosikletli yaralandı.

AVCILAR'da minibüsün çarptığı motosikletli yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. 34 LAM 246 plakalı minibüsün sürücüsü kavşağa çıkarken, hızla gelen kasksız motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletliyi bir polis memuru, 112 Acil ve trafik ekibine haber verdi. Gelen 112 görevlileri, yaralı motosikletliyi Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırarak, tedavi altına aldı. Alkolsüz olduğu belirlenen minibüs sürücüsü ile ilgili soruşturmaya başlandı. Bölgede temizlik yapan bir kadın belediye işçisi, yoldaki araç parçalarını süpürürken iki araç da çekici ile kaldırıldı.

Avcılar'da minibüs, motosikletliye çarptı

Reşitpaşa, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomobil, kaza sonrası toplanan kalabalığa daldı: 8 yaralı
Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı D140 karayolunda kaza: 4 yaralı HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı

Son Dakika Haberleri
21:20 Anne kız hırsızlık yaparken kameralara yakalandı - Son Dakika
21:19 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Uygur Türkleri konusunda sessiz kalmamız mümkün değildir" - Son Dakika
21:15 Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
21:15 Üç büyüklerin kayıp haftası! - Son Dakika
21:14 Annesini darp ettiği iddia edilen oğlu tutuklandı - Son Dakika
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Son Dakika
19:49 Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 21:24:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'da minibüs, motosikletliye çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]