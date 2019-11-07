Avcılar'da minik kızı ezen servis şoförüyle ilgili detaylar ortaya çıktı

Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu bahçesinde 9 yaşında kız öğrenciyi altına alarak ölümüne sebep olan, servis aracının şoförüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Şoförün bir çocuğunun küçük yaşta hastalıktan vefat ettiği ve aracını alalı da bir hafta olmadığı öğrenildi.



Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu, Hüseyin Y. idaresindeki servis aracının altında kalarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan minik Eylül, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından servis şoförü Hüseyin Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürülmüştü. Olayın sonrasında servis şoförüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Servis şoförü Hüseyin Y.'nin 20 yıl önce bir çocuğunun hastalıktan hayatını kaybettiği ve aracını bir hafta önce aldığı öğrenildi.



"Aracın bir şeyin üzerinden geçtiğini hissettim, hemen frene bastım"



Emniyette işlemleri süren servis şoförü Hüseyin Y.'nin polis ekiplerine verdiği ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde bir şirkette şoförlük yaptığını söyleyen H.Y., "Şirketin anlaşmalı olduğu Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Mehmetçik İlkokulunda eğitim öğretim yılını başlangıcından itibaren şoförlük yapmaktayım. Kullanmakta olduğum aracımla her zamanki gibi saat 12.30 sıralarında okulun bahçesine giriş yaptım. Araçta bulunan öğrencileri okulun bahçesine bırakacaktım. Servis için ayrılan bölüme geri geri manevra yapmam gerekiyordu. Aracımla sağa doğru manevra aldım. Birinci viteste rölantide giderken bir anda aracın arka kısmında hosteslik yapan Serap Gümüşalan'ın 'çocuk çocuk' diye bağırdığını duydum. O esnada da aracın bir şeyin üzerinden geçtiğini hissettim. Hemen frene bastım ve aracımı durdurup istop ettim. Çevrede bulunan veliler aracın bulunduğu yere doğru koştu. Bende şoka girdim, orada çalışan birisi beni dükkanın içerisine oturttu. Olaydan sonra polis ekipleri beni merkeze getirdi. Ben her zamanki gibi manevra yaparak aracımla geri geri alanıma girmek istedim" dedi.



"Serap 'çocuk çocuk' diye bağırana kadar önümde çocuk olduğunu görmemiştim"



Servis şoförü ifadesinin devamında ise, "Bana ne okul yöneticisi ne de şirket yetkilileri okulda durmamız ve girmemiz gereken alanı krokili bir şekilde göstermedi. Okul yöneticisi aracımla girdikten sonra geri geri tekrar okuldan çıkacağımı belirtmedi. Okul ile servis şirketi arasında yapılan sözleşmenin içeriğini bilmiyordum. Serap 'çocuk çocuk' diye bağırana kadar önümde çocuk olduğunu görmemiştim. Olaydan dolayı üzgünüm. Yaşanmasını istemezdim. Diyeceklerim bundan ibarettir" diye konuştuğu öğrenildi. - İSTANBUL