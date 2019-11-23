Son Dakika Haberleri: Avcılar'da miras yüzünden tartıştığı kişiyi silahla omuzundan vurdu
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Avcılar'da miras yüzünden tartıştığı kişiyi silahla omuzundan vurdu

6 saat önce

AVCILAR'da aralarında miras meselesi olduğu öne sürülen tarafların tartışması kanlı bitti.

AVCILAR'da aralarında miras meselesi olduğu öne sürülen tarafların tartışması kanlı bitti. Bir kişi silahla omuzundan vurularak yaralandı.

Olay saat 11.30 sıralarında Cihangir Mahallesi, D100 yan yolda bulunan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Hasbi Öztürk beraberindeki arkadaşlarıyla birlikte aralarında miras nedeniyle bir süredir sorun olan Orhan Menteşoğlu'nun iş yerine gitti. Taraflar arasındaki konuşma kavgaya dönüşünce Menteşoğlu silahla Hasbi Öztürk'e ateş etti. Öztürk, sağ omzuna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Avcılar İlçe emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Öztürk'ü silahla yaralayan Orhan Menteşoğlu polis ekiplerince ruhsatsız olduğu belirlenen silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Omzundan yaralanan Öztürk ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yarlının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O sırada olay yerinde olan kişilerde ifadesi alınmak üzere Menteşoğlu ile birlikte karakola götürüldü. Öztürk ve arkadaşlarının iş yerine geldikleri minibüste de inlemeler yapıldı. Ardından polis ekiplerince otoparka götürüldü.

Avcılar'da miras yüzünden tartıştığı kişiyi silahla omuzundan vurdu

Cihangir Mahallesi, Hasbi Öztürk, Avcılar, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:27 Kaynak: DHA
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