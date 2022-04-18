Avcılar'da motosiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika
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Avcılar'da motosiklet hırsızı yakalandı

18.04.2022 13:23
Avcılar'da motosiklet hırsızı yakalandı

Avcılar'da park halinde motosikleti çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Avcılar'da park halinde motosikleti çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesinde 9 Nisan saat 08.10 sıralarında motosiklet çalınması olayı ile ilgili Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda motosikletin sokak üzerinde park halinde durduğu, şüpheli şahsın gelerek motosikleti aldığı akabinde de araca binerek hızlıca olay yerinden uzaklaştığı anlaşıldı. Motosiklette bulunan sinyal takip sisteminden faydalanılarak motosikletin yeri tespit edildi. Devam eden çalışmalarda Y.A. (30) isimli yabancı uyruklu şüpheli şahıs, 13 Nisan saat 23.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi üzerinde yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında; güvenlik kamera görüntülerinde tespit edilen çanta ve söz konusu çantanın içerisinde düz kontak yapmak amacı ile kullanıldığı anlaşılan pense, kerpeten, makas, zincir, kilit, motosiklet anahtarı ve 2 adet eldiven ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan Y.A. isimli yabancı uyruklu şüpheli şahıs "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Avcılar'da motosiklet hırsızı yakalandı
Avcılar'da motosiklet hırsızı yakalandı

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Motosiklet, Avcılar, Nisan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da motosiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika


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