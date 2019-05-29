Son Dakika Haberleri: Avcılar'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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Avcılar'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

20 dakika önce

Avcılar'da bir evin bahçesine park edilen motosikleti çalan şüpheli yakalandı.

Avcılar'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı, System.String[]

Avcılar'da bir evin bahçesine park edilen motosikleti çalan şüpheli yakalandı. Askerlik yoklaması kaçağı olduğu belirlenen şüphelinin Küçükçekmece ve Arnavutköy'de de benzer hırsızlıklar yaptığı ortaya çıktı.
Denizköşkler Mahallesi Dr Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir evin bahçesine 21 Mayıs günü saat 14.30 sıralarında park edilen 34 ZL 4354 plakalı motosiklet çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerası ile görüntülendi. Şüphelinin görüntüleri, devriye gezen ekiplere de iletildi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçi ekibi, Pazartesi gecesi Merkez Mahallesi E-5 Güney yan yolda şüphe üzerine Can B.'yi durdurdu. Emniyet bekçileri, yoklama kaçağı olan bu kişinin motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli olduğunu görünce Emniyet amirine bilgi verildi. Sorguya alınan Can B. Hırsızlığı yaptığını kabul etti, aracı Kemal Sunal Caddesi Cemal Kaytaz Parkı'nda bıraktığını söyledi. Parkta bulunan motosikletin çalınan araç olduğu belirlenirken şüphelinin ayrıca 1 Nisan gecesi Küçükçekmece'de, 14 Nisan'da Arnavutköy'de ayrı ayrı motosiklet ve bisiklet hırsızlığına karıştığı, 'Mala zarar verme' suçundan da arandığı belirlendi. Şüpheli ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:27 Kaynak: DHA
Küçükçekmece, Arnavutköy, Avcılar, Güncel
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