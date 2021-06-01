Avcılar'da motosiklet kazasında ölen gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi - Son Dakika

AVCILAR Ambarlı Kavşağı'nda aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki sürücü Olcay Tokat'ın cenazesi Ordu'ya, 15 yaşındaki kız arkadaşı Fatmanur Şule Tanrıverdi'nin cenazesi ise Hatay'a gönderildi. 2 genç, yarın memleketlerinde toprağa verilecek.

Motosiklet tutkunu olduğu öğrenilen Olcay Tokat'ın kullandığı 34 RC 5269 plakalı motosiklet, dün aşırı hız nedeniyle Ambarlı Alt Geçidi'ndeki virajda, kontrolden çıkıp devrildi. Tokat ile arkasında oturdan Fatma Şule Tanrıverdi, asfalta düştü. Sürücü Olcay Tokat kaza yerinde, Fatma Şule Tanrıverdi ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2 gencin cenazeleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu 'nda yapılan otopsinin ardından bugün aileleri tarafından teslim alındı. Olcay Tokat'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Hatay'ın Gürgentepe ilçesi Isıktepe Mahallesi'ne, Fatma Şule Tanrıverdi'nin cenazesi ise Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderildi.



