AVCILAR'DA MOTOSİKLETLERLE TEHLİKELİ TAŞIMACILIK

AVCILAR'da motosiklet sürücüleri, motosikletlerle yaptıkları taşıma ile trafikte tehlikeye davetiye çıkardı. Trafikte 3 tekerlekli olarak bilinen motosiklete 14 sünger yatağı üst üste koyan sürücü, taşımacılıkta sınırları zorlarken, o anlar kameraya yansıdı.

Avcılar'da farklı noktalarda motosiklet sürücülerinin yaptığı taşıma yöntemleri, trafikte tehlike oluşturdu. Trafiği tehlikeye atan görüntülerden ilki, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden geçen Firuzköy Bulvarı'nda kaydedildi. Trafikte 3 tekerlekli olarak bilinen motosikleti kullanan sürücü, üst üste yüklediği 14 sünger yatakla trafikte bulunanların şaşkın bakışları arasında ilerledi. Bir başka olayda ise, Denizköşkler Mahallesi'nde PVC pencere çerçevesini motosikletine bağlayan sürücü, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu. Başka bir motosiklet sürücüsü de, Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde kasksız bir şekilde, arkasına oturttuğu çocukla ilerlerken tehlikeye davetiye çıkardı.