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Avcılar'da motosikletli polis kazada yaralandı

24 dakika önce

Ersan SAN İstanbul DHAAvcılar'da, kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen otomobile çarpmamak için direksiyon kıran motosikletli polis kaza yaptı.

Ersan SAN İstanbul DHA

Avcılar'da, kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen otomobile çarpmamak için direksiyon kıran motosikletli polis kaza yaptı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Firüzköy Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli polis Mert Eren, kavşaktan kontrolsüz dönen bir otomobile çarpmamak için direksiyon kırdı. Polis memuru, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletle birlikte yere devrildi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekiplerde görevli Mert Eren, bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Avcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Avcılar'da motosikletli polis kazada yaralandı

Avcılar, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:47 Kaynak: DHA
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