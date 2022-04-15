AVCILAR'DA MOTOSİKLETLİLERİN YARALADIKLARI KİŞİYİ GERİ GELİP ÖLDÜRDÜKLERİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika

AVCILAR'da motosikletli iki kişi, poliste daha önceden 25 suç kaydı bulunan Hürkan Özkan'ı sokak ortasında silahla yaralayıp, kaçtı. Bir süre sonra olay yerine yeniden gelen şüpheliler, ateş edip Özkan'ı öldürdü. Cinayet anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi, sokak ortasında Hürkan Özkan'a silahla ateş etti. Özkan yaralanıp yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Bir süre sonra motosikletle olay yerine dönen şüpheliler, Özkan'a tekrar ateş edip, hızla uzaklaştılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan'ın cansız bedeni savcılık talimatıyla çevrede bulunan bir hastanenin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, Hürkan Özkan'ın 25 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Cinayet anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.