Avcılar'da motosikletteki iki şüpheli oto galeriye kurşun yağdırdı

AVCILAR'da motosikletteki iki şüpheli oto galeriye tabanca ile ateş açtı. Açılan ateşte iş yeri ve önünde park halindeki ikinci el iki otomobil isabet alırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 02.45 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Oto galerinin önüne motosikletle gelen kimlikleri belirlenemeyen iki kişi yanlarındaki tabanca ile peş peşe ateş açtı. Açılan ateşle park halindeki iki otomobilin yanı sıra işyerinin camlarına da 4 mermi isabet etti. Saldırganlar hızla uzaklaşırken Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 isabet alan otomobillerle, iş yerinde inceleme yaptı. Caddede iki ayrı silaha ait mermi ve mermi çekirdekleri buldu. Polis, şüphelilerin yakalamak için çalışma başlattı.