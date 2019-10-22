Son Dakika Haberleri: Avcılar'da müftülük lojmanı ve 45 yıllık bina mühürlendi
Son Dakika Güncel Avcılar'da müftülük lojmanı ve 45 yıllık bina mühürlendi

Avcılar'da müftülük lojmanı ve 45 yıllık bina mühürlendi

22 dakika önce

SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da yapılan kontroller sonucu riskli görülen müftülüğe ait 8 daireli lojman ile 45 yıllık 3 daireli bina mühürlendi.

SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da yapılan kontroller sonucu riskli görülen müftülüğe ait 8 daireli lojman ile 45 yıllık 3 daireli bina mühürlendi.

Silivri depreminin ardından Gümüşpala Mahallesi'ndeki Ocak Sokak'ta bulunan Nakipoğlu Camii'nin karşısındaki Diyanet İşleri'ne ait 4 katlı 8 daireli lojmanın bodrum kat ve zeminindeki kolonlarda çatlaklıklar tespit edildi. Avcılar Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemede Diyanet görevlileri tarafından kullanılan lojmanlarda barınmanın riskli olduğu belirlendi. Bunun üzerine binanın tahliye edilmesi için süre tanındı. Sürenin dolması ardından ekipler bugün binayı mühürledi.

Yine Gümüşpala Mahallesi'ndeki Nalan Sokak'ta bulunan 45 yıllık olduğu belirtilen 3 katlı binada oturan 3 aile belediyeye başvurarak binalarının kontrol edilmesini istedi. Görevliler tarafından yapılan incelemede beton ve demirlerinin çürüdüğü tespit edilen binada oturulmasının riskli olduğu belirlendi. Bina sakinleri bunun üzerine binayı boşalttı. Bugün bu bina da mühürlendi.

Avcılar'da müftülük lojmanı ve 45 yıllık bina mühürlendi

Gümüşpala, Silivri, Avcılar, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski eşi tarafından ölümle tehdit edilen annenin feryadı: Emine Bulut gibi çocuklarımın önünde ölmek istemiyorum
Son dakika: Ateşkesin bitmesine saatler kala terör örgütü YPG'den açıklama: Tamamen çekildik Putin ve Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesi en uzun toplantı olarak tarihe geçti! Emine Bulut davasında verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 19:46:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'da müftülük lojmanı ve 45 yıllık bina mühürlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]