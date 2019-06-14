AVCILAR'DA MÜHÜRLENEN İKİ BİNADAN BİRİ YIKILDI (Havadan görüntülerle)

Avcılar 'da kolon ve duvarlarında çatlak görülmesi üzerine mühürlenen 5 katlı iki binadan biri yıkıldı. Denizköşkler Mahallesi Haluk Sokak'ta bulunan 5 katlı Mecit Bey Apartmanı girişindeki kolonda 23 Mayıs'ta çatlaklar oluşmuştu. Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü ve Fen İşleri ekipleri kolonları incelerken büyük ölçüde korozyon tespit edince bina mühürlendi. Mecit Bey Apartmanı'nın çökmesi halinde zarar göreceği değerlendirilen bitişikteki 5 katlı bina da boşaltılarak mühürlendi. 1999 Gölcük depreminden 1 yıl önce yaptırılan binadaki daire sahipleri, bu gelişmeler üzerine bir müteahhit ile anlaşarak binayı bu haftanın başında yıktırdı. Yerine kentsel dönüşüm kapsamında yenisi yapılacak.Mecit Bey Apartmanı'nın çökmesi halinde zarar göreceği değerlendirilerek mühürlenen bitişikteki binaya ise yeniden oturum izin verildi.

DİĞER BİNADA HAZIRLIK

Ambarlı Mahallesi Erencan Sokak'taki 34 yıllık içerisinde 15 daire bulunan Çiğdem Apartmanı'nın giriş katındaki dairenin de 29 Nisan'da zemini çökmüş, duvarlarında yarık ve ayrılmalar oluşmuştu. Belediye tarafından mühürlenen binanın sahibi, kısa süre içerisinde burayı yıkmakya ve yenisini yaptırmaya karar verdi.

Görüntü Dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde mühürlenen binanın görüntüleri

-Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazı ve iş makineleri

-Bu bina sakininin anlattıkları (Arşiv)

-Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde yıkılmasına karar verilen binanın havadan ve dıştan, içten görüntüleri

-Ambarlı Mahallesi'ndeki tahliye çalışmaları ve bina sakininin anlattıkları

-Genel ve detay görüntüler



- İstanbul