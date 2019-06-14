Son Dakika Haberleri: Avcılar'da mühürlenen iki binadan biri yıkıldı (Havadan görüntülerle)
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Avcılar'da mühürlenen iki binadan biri yıkıldı (Havadan görüntülerle)

1 saat önce

AVCILAR'da kolon ve duvarlarında çatlak görülmesi üzerine mühürlenen 5 katlı iki binadan biri yıkıldı.

Avcılar'da mühürlenen iki binadan biri yıkıldı (Havadan görüntülerle), System.String[]
AVCILAR'da kolon ve duvarlarında çatlak görülmesi üzerine mühürlenen 5 katlı iki binadan biri yıkıldı.
Denizköşkler Mahallesi Haluk Sokak'ta bulunan 5 katlı Mecit Bey Apartmanı girişindeki kolonda 23 Mayıs'ta çatlaklar oluşmuştu. Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü ve Fen İşleri ekipleri kolonları incelerken büyük ölçüde korozyon tespit edince bina mühürlendi. Mecit Bey Apartmanı'nın çökmesi halinde zarar göreceği değerlendirilen bitişikteki 5 katlı bina da boşaltılarak mühürlendi. 1999 Gölcük depreminden 1 yıl önce yaptırılan binadaki daire sahipleri, bu gelişmeler üzerine bir müteahhit ile anlaşarak binayı bu haftanın başında yıktırdı. Yerine kentsel dönüşüm kapsamında yenisi yapılacak.
Mecit Bey Apartmanı'nın çökmesi halinde zarar göreceği değerlendirilerek mühürlenen bitişikteki binaya ise yeniden oturum izin verildi.
DİĞER BİNADA HAZIRLIK
Ambarlı Mahallesi Erencan Sokak'taki 34 yıllık içerisinde 15 daire bulunan Çiğdem Apartmanı'nın giriş katındaki dairenin de 29 Nisan'da zemini çökmüş, duvarlarında yarık ve ayrılmalar oluşmuştu. Belediye tarafından mühürlenen binanın sahibi, kısa süre içerisinde burayı yıkmakya ve yenisini yaptırmaya karar verdi.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:51 Kaynak: DHA
Avcılar, Güncel
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