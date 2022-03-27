AVCILAR'DA NİKAH VE DÜĞÜN SALONLARINDA RAMAZAN ÖNCESİ YOĞUNLUK YAŞANDI - Son Dakika
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AVCILAR'DA NİKAH VE DÜĞÜN SALONLARINDA RAMAZAN ÖNCESİ YOĞUNLUK YAŞANDI

27.03.2022 11:12

AVCILAR'da Ramazan ayı öncesi son hafta sonunda nikah ve düğün salonlarında yoğunluk yaşandı.

AVCILAR'da Ramazan ayı öncesi son hafta sonunda nikah ve düğün salonlarında yoğunluk yaşandı. Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi Nikah Memuru Şefi Destegül Koçak, geçen aylara oranla bu hafta sonu kıyılan nikah sayısında iki kat artış olduğunu söyledi. Koçak, Çiftler Ramazan ayı öncesini tercih ettikleri için, sadece cumartesi günü 23 nikah kıydık dedi. Nikah töreni yapılan Seçil Meşe ile Doğukan Sezer çifti ise, Ramazan ayı öncesinde nikah kıymaya karar verdiklerini söyledi.

Avcılar'daki düğün salonları da cumartesi günü yoğunluk yaşadı. Düğün salonu işletmecisi Aynur Çetin, bu tarih için aylar önce rezervasyon yapıldığını belirterek Ramazan ayında düğün için talep olmuyor. Geçmişte iki bayram arası düğün olmaz diye bir anlayış vardı ama günümüzde bu kalmadı. Çünkü hangi tarihe bakarsanız bakın mutlaka iki bayram arası dedi.

AVCILAR'DA NİKAH VE DÜĞÜN SALONLARINDA RAMAZAN ÖNCESİ YOĞUNLUK YAŞANDI
AVCILAR'DA NİKAH VE DÜĞÜN SALONLARINDA RAMAZAN ÖNCESİ YOĞUNLUK YAŞANDI
AVCILAR'DA NİKAH VE DÜĞÜN SALONLARINDA RAMAZAN ÖNCESİ YOĞUNLUK YAŞANDI
AVCILAR'DA NİKAH VE DÜĞÜN SALONLARINDA RAMAZAN ÖNCESİ YOĞUNLUK YAŞANDI
AVCILAR'DA NİKAH VE DÜĞÜN SALONLARINDA RAMAZAN ÖNCESİ YOĞUNLUK YAŞANDI

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA NİKAH VE DÜĞÜN SALONLARINDA RAMAZAN ÖNCESİ YOĞUNLUK YAŞANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DA NİKAH VE DÜĞÜN SALONLARINDA RAMAZAN ÖNCESİ YOĞUNLUK YAŞANDI - Son Dakika
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