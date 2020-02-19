Avcılar'da öğrenciler arasındaki bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da öğrenciler arasındaki bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı - Son Dakika

Avcılar'da öğrenciler arasındaki bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı

24 dakika önce

Avcılar'da bir lisede öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı.

Avcılar'da öğrenciler arasındaki bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı, System.String[]

Avcılar'da bir lisede öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi'nde bir lisede ders bitiminde öğrenciler arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.Ö. isimli öğrenci yaralanırken, saldırganlar bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı.


Polis, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ile kavgaya karışan diğer şüphelilerin kimliğini belirledi.


Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Cihangir Mahallesi, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:46 Kaynak: AA
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