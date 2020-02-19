Avcılar'da öğrenciler arasındaki bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı - Son Dakika

Polis , bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ile kavgaya karışan diğer şüphelilerin kimliğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi 'nde bir lisede ders bitiminde öğrenciler arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.Ö. isimli öğrenci yaralanırken, saldırganlar bölgeden uzaklaştı.

Avcılar 'da bir lisede öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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