Avcılar'da öğrenciler arasındaki bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Avcılar'da öğrenciler arasındaki bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı

6 saat önce

Avcılar'da bir lisede öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı.

Avcılar'da öğrenciler arasındaki bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı, System.String[]

Avcılar'da bir lisede öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi'nde bir lisede ders bitiminde öğrenciler arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.Ö. isimli öğrenci yaralanırken, saldırganlar bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Polis, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ile kavgaya karışan diğer şüphelilerin kimliğini belirledi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede kimliğini belirlediği şüpheli, kavgada kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

Öte yandan kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan yaralı İ.Ö.'nin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Cihangir Mahallesi, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:00 Kaynak: AA
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