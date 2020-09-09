Avcılar'da öğrencilerin ders kitapları okullarına teslim edildi - Son Dakika

öğretim yılı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışmaları sürdürülürken, okulların büyük bölümüne kitapların dağıtımı tamamlandı.

Koronavirüs tehdidi nedeniyle yeni dönemde eğitim öğretim için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte gerçekleştirileceği sistem ile ilgili hazırlıklar sürdürülürken, öğrencilere dağıtılacak kitaplar da büyük ölçüde okullara teslim edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında okutulması planlanan kitapların tümü Avcılar'da okullara teslim edildi.