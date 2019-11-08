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Son Dakika Güncel Avcılar'da öğrenciye çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Avcılar'da öğrenciye çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

7 saat önce

Avcılar'da okul bahçesinde 8 yaşındaki öğrenciye çarparak ölümüne yol açan servis minibüsü sürücüsü Hüseyin Y. "taksirle öldürme" suçundan tutuklandı.

Avcılar'da öğrenciye çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı, System.String[]

Avcılar'da okul bahçesinde 8 yaşındaki öğrenciye çarparak ölümüne yol açan servis minibüsü sürücüsü Hüseyin Y. "taksirle öldürme" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Mehmetçik İlköğretim Okulu bahçesinde dün 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne yol açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan Hüseyin Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolden geçirilen Hüseyin Y. Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Hüseyin Y. savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, sürücü Hüseyin Y'nin "taksirle öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:52 Kaynak: AA
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