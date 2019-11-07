Avcılar'da okul bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi (1)
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AVCILAR'da bulunan bir ilkokulun bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:08 Kaynak: DHA
AVCILAR'da bulunan bir ilkokulun bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi.
Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı, manevra yaptığı sırada bir öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu Okul bahçesinde korkunç olay: Servis aracının ezdiği 8 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti (Özel) Avcılar'da okulda yaşanan dehşet anları kamerada Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı