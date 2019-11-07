Son Dakika Haberleri: Avcılar'da okul bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi (1)
Son Dakika Güncel Avcılar'da okul bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi (1)

Avcılar'da okul bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi (1)

6 saat önce

AVCILAR'da bulunan bir ilkokulun bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi.

Avcılar'da okul bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi (1), System.String[]

AVCILAR'da bulunan bir ilkokulun bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi.

Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı, manevra yaptığı sırada bir öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:08 Kaynak: DHA
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